Bağdat Caddesi'ndeki kazada kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

BAĞDAT Caddesi'nde 8 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Güler Baykal, hayatını kaybetti.

BAĞDAT Caddesi'nde 8 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Güler Baykal, hayatını kaybetti. 9 Temmuz'da Kaya'yı adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk eden savcılık, dosyayı yeniden inceleyerek Kaya'nın gözaltına alınması talimatını verdi. Kaya çıkarıldığı adli makamlarca "Taksirle bir kişinin ölmesine neden olma" suçundan tutuklandı.

Kaza Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücü Bülent Kaya'nın aşırı hız yaptığı 34 DSY 862 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı. Baykal, yere savrulurken hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 9 Temmuz günü adliyeye getirilen Kaya, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 68 yaşındaki kadın ise 10 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Savcılık ise dosyayı yeniden inceleyerek Bülent Kaya'nın yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Kadıköy Asayiş Büro Ekipleri'nce gözaltına alınan Kaya, sabah saatlerinde yeniden Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"BAYANI GÖRDÜĞÜMDE MESAFE ÇOK AZDI"Şüpheli Bülent Kaya'nın emniyetteki ifadesinde 8 Temmuz günü 18.00 sıralarında aracıyla Bağdat Caddesi'nde gezmeye çıktığını, ortalama hızının 60-70 km olduğunu öne sürerek "Tam olarak Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi Akbank önüne geldiğimde orta şeritte ilerliyordum. Bu esnada önümde bir araç ilerliyordu araç devam ettikten sonra bir anda önümde ismini olay nedeniyle öğrendiğim Güler Baykal isimli bayan şahıs çıktı. Ben bayanı gördüğümde mesafe çok azdı. Ben bayanı görür görmez frene bastım hem de çarpmamak için bayanın sağa doğru yürüyor olmasından ötürü sağa devam edeceğini düşünerek sola doğru direksiyonu kırdım ancak bayan şahıs panikleyerek o da sola doğru hareket edince aracımın sağ ön kısmına çarptı, kaldırıma çıktım" ifadelerini kullandı.

"KAZANIN OLDUĞU YERDE YAYA GEÇİDİ YOKTU"Olaydan dolayı çok pişman olduğunu öne süren şüpheli Kaya, "Şoka girdim aracı durdurdum ve yardım etmek istedim. Ben ambulansı aradım, olay yerine ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdılar. Yine çevredeki vatandaşlar da kazadan dolayı beni darp ettiler. Bu olaydan dolayı pişmanım. Darp ile ilgili kimseden de şikayetçi değilim. Bu kazada olayın olduğu yerde yaya geçidi yoktu. Bundan ötürü önüme birinin çıkabileceğini öngöremedim. Ayrıca ben olayda hiçbir şekilde makas atarak ilerlemiyordum, çok hızlı bir şekilde sürmüyordum" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDISavcılık şüpheli Kaya'yı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Bülent Kaya'nın sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı