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Son dakika haberleri | Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapan 5 kişinin bulunduğu eve polis operasyon düzenledi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapan 5 kişinin bulunduğu eve polis operasyon düzenledi. Evde piyasa değeri 30 bin TL olan uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Amirliği Mobil Park ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı aldı. Devriye Amirliği Mobil Park ekipleri gece eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Türkmen uyruklu 5 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler evde satışa hazır hale getirilmiş 25 adet naylon içinde eroin madde, 4 adet uyuşturucu metamfetamin olmak üzere toplamda piyasa değeri 30 bin TL'yi bulan uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskında 4 adet afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, çok sayıda paketleme yapmak amacıyla naylon poşet, 2 adet uyuşturucu not defteri de ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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