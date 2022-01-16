Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BAĞCILAR'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sonrası patlamalar meydana geldi. Mahalle sakinleri sesler üzerine dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken patlama anları kameraya yansıdı.

Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 474 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü ve tüm çatıyı alevler sardı. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangını gören ve sesleri duyan bina sakinleri sokağa döküldü. Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından kontrol altında alındı. Yangında yaralanan olmazken, patlama anı kameraya yansıdı.

GUM DİYE BİR SES DUYDUM

Mahalle sakini Serdar Özer, Ben yan tarafta oturuyorum. Balkona çıktığımda güm diye bir ses geldi. Bende panikle üstümü giyip aşağı indim. İtfaiye hemen geldi, yetişti. dedi.

BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES ÇIKTI

Başka bir mahalle sakini Selahattin Turan, Evdeydim ben sesi duydum. Bomba patlar gibi ses çıktı. Neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum ifadesini kullandı.

UYUYORDUM SES DUYDUM DIŞARI ÇIKTIM

Tolunay Sevkan ise, Yan binada uyuyordum. Bomba atarlar ya öyle bir ses duydum. İtfaiye ekipleri çağırdık sonra geldiler dedi.

Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA

Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA

Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA

Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA

Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA

Son dakika... BAĞCILAR'DA ÇATIDAKİ YANGINDA PATLAMA OLDU O ANLAR KAMERADA

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

 Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberleri: BAĞCILAR'da bir binanın çatısında yangın çıktı.

title