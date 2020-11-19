Son dakika haberleri... Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü
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Son dakika haberleri... Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

19.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:37
Son dakika haberleri... Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Rahmi Akar (73) yaşamını yitirirken, evinde karantinada bulunan oğlu Mahir Akar (57) da babasının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Rahmi Akar (73) yaşamını yitirirken, evinde karantinada bulunan oğlu Mahir Akar (57) da babasının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. 

Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar ise dün babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Akar, karantinada olması nedeniyle babasının cenaze namazına da katılamadı. Babasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Mahir Akar, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akar'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. Mahir Akar'ın cenazesi, bugün Körfez ilçesinde toprağa verilecek.  


Son dakika haberleri... Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü
Son dakika haberleri... Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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