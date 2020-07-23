Yem yüzünden babasını av tüfeği ile vurdu Son dakika habere göre DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde baba ile oğlu arasında hayvanlara yem verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Engin H. babası Nihat H.'yi av tüfeği ile vurdu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde baba ile oğlu arasında hayvanlara yem verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Engin H. babası Nihat H.'yi av tüfeği ile vurdu. Baba olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, bu sabah Akçakoca İlçesine bağlı Sarıyayla köyü Yaylacık mahallesinde meydana geldi. Sabah 06: 00 sıralarında oğlu Engin H.'den hayvanlara yem vermesini isteyen Baba Nihat H. ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eline evden tüfeği alan Engin H., babası Nihat H.'yi ahırda vurdu. Nihat H. olay yerinde hayatını kaybederken, Engin H. olay yerinden kaçarak Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE Kaynak: İHA