Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu
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Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu

Antalya'da babasıyla birlikte Cuma namazı kılmak için camiye giderken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cenazesi, adli tıp kurumu morgundan alındı. Cenazeyi almaya gelen babanın başını duvara yaslayarak oğluna son kez bakması ise yürekleri burktu.

18.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:10

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'in cenazesinin adli tıptan alınması sırasında babasının oğluna son bakışı yürek dağladı. Zorlukla ayakta duran baba, oğlunun cenazesini başını morg binasının duvarına dayayarak izledi.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası Abdurrahman Ergin ile birlikte Cuma namazına gitmek için cadde üzerindeki evlerinden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e, babası arabayı çalıştıracağı sırada caddenden geçen Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük Ömer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük Ömer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis merkezine götürüldü.

Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu

BAŞINI DUVARA YASLAYIP İZLEDİ

Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılan Ömer Sevban Ergin'in cenazesini almaya baba Abdurrahman Ergin ve yakınları geldi. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba, oğlunun cenazesini alınışını, başını morg binasının duvarına dayayarak izledi. Çocuğun cenazesinin Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (7)
BABA: 7yıl çiçek gibi kokladı bağrına bastı 7 yıl büyük aşk yaşadılar ama rabbim meleğini aldı yanına. allah sabır versin. ahirette şefaatcin olsun
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ALPER: Allah yardımcınız olsun. . . acınızı tüm kalbimle paylaşıyorum. Başınız sağolsun. .
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MEHMET KOSOVALI: Rabbim rahmet eylesın hak yoluna giderken vefat eden kardeşimiz şehit mertebesindedir inşallah
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