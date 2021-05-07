Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü
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Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü

Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da koronavirüs tedavisi gören Murat Akkaya (61) ve oğlu Mesut Akkaya (40), bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.

İSTANBUL'da koronavirüs tedavisi gören Murat Akkaya (61) ve oğlu Mesut Akkaya (40), bir hafta arayla hayatlarını kaybetti. Baba ve oğlu memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan, her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya ile oğlu Mesut Akkaya, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba- oğul özel bir hastanede tedaviye alındı. Mesut Akkaya geçen hafta perşembe günü hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyüne getirilerek toprağa verildi. Dün de Murat Akkaya yaşamını yitirdi. Murat Akkaya da bugün Beşdere köyünde oğlu Mesut Akkaya'nın yanına defnedildi. 


Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü
Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü
Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü
Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü
Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü
Son dakika haberleri! Baba-oğul bir hafta arayla koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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