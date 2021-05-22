Son dakika haberleri: Baba-kız 10 gün arayla koronavirüsten öldü

Son dakika haber... AYDIN'ın Çine ilçesinde koronavirüse yakalanan Kazım Güler (80) ile kızı Fatma Akçay (43), 10 gün arayla yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde koronavirüse yakalanan Kazım Güler (80) ile kızı Fatma Akçay (43), 10 gün arayla yaşamını yitirdi.

Eski Çine Mahallesi'nde yaşayan Fatma Akçay, nisan ayında koronavirüse yakalandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akçay'ın ardından babası Kazım Güler'in de testi pozitif çıktı. Kızıyla aynı hastaneye kaldırılan Kazım Güler, 12 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kızı Fatma Akçay ise 1 hafta önce durumu ağırlaşınca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçay, burada yapılan müdahalelere rağmen babasının ölümünden 10 gün sonra, bugün hayata gözlerini yumdu. Baba-kızın ölümü mahallede üzüntü yarattı.Fatma Akçay'dan geriye, hastanede tedavi gördüğü sırada "Korona beni de buldu. 12 gündür yakamı bırakmadı. Pozitif çıktım. Rabbim yardımcım olsun. 10 gün daha karantinaya devam. Bu arada babam halen yoğun bakımda. İnşallah rabbim hakkımızda hayırlısını versin" paylaşımı kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan