Azerbaycan'ın Gebele kentinde çıkan orman yangını kontrol altında
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Azerbaycan'ın Gebele kentinde çıkan orman yangını kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Gebele kentine bağlı Solguca ve Abrıh köyü yakınlarındaki bir ormanda çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Azerbaycan'ın Gebele kentine bağlı Solguca ve Abrıh köyü yakınlarındaki bir ormanda çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Gebele kentine bağlı Solguca ve Abrıh köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda 28 Ağustos'ta başlayan yangının yayılmasının engellenerek kontrol altına alındığı bildirildi. Açıklamada, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlilerinin, 3 helikopter ve bölge sakinlerinin yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan'ın Gebele kentinde çıkan orman yangını kontrol altında
Azerbaycan'ın Gebele kentinde çıkan orman yangını kontrol altında
Azerbaycan'ın Gebele kentinde çıkan orman yangını kontrol altında
Azerbaycan'ın Gebele kentinde çıkan orman yangını kontrol altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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