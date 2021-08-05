Son dakika haberleri! Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: "Bu bizim kardeşlik borcumuz"
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Son dakika haberleri! Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: "Bu bizim kardeşlik borcumuz"

İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: "Bu bizim kardeşlik borcumuz" -"Onlar bize kendi yardımlarını esirgemediler.

Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: "Bu bizim kardeşlik borcumuz"

-"Onlar bize kendi yardımlarını esirgemediler. Biz de şimdi onlara yardımımızı esirgemiyoruz"

MUĞLA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yangınla mücadele için Türkiye'ye gelen amfibi yangın söndürme uçağı Dalaman Havalimanı'nda karşılandıktan sonra çalışmalara başladı.

4 ekipten oluşan ve 12 ton su kapasitesi bulunan Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı, Muğla'da yangın söndürme mücadelesine başladıklarını söyledi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerinin yangını söndürmek için mücadele verdiğini belirten Gahramanlı, "Dağlarda duman nedeniyle mücadele çok zorlu geçiyor. Duman müdahaleye engel oluyor. Şimdiye kadar 12 uçuk gerçekleştirdik, yangınların söndürülmesine katıldık. Bu bizim borcumuzdur kardeş Türkiye halkına, Türkiye devletine, Türkiye halkına kardeşlik borcumuzdur. Onlar bize kendi yardımlarını esirgemediler. Bizde şimdi onlara yardımımızı esirgemiyoruz" dedi.

Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'de olduklarını hatırlatan Gahramanlı, "Bizde çalışıyoruz. Devletimizi, milletimizi, cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil edelim. Yangınla mücadelede sonuna kadar savaşlım, çalışalım bu yangın kardeş Türkiye devleti için ortadan kalksın. Çok umutluyum yangının önüne geçeceğiz. Hepimiz canla başla çalışıyoruz. Bazı engeller var ki; havanın çok isli olması, bazı yerlerde görüş mesafesinin sıfır seviyesine düşmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ancak bu yangını kısa bir sürede önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: 'Bu bizim kardeşlik borcumuz'
Son dakika haberleri! Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: 'Bu bizim kardeşlik borcumuz'
Son dakika haberleri! Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: 'Bu bizim kardeşlik borcumuz'
Son dakika haberleri! Azerbaycan amfibi yangın söndürme uçağı pilotu Cavid Gahramanlı: 'Bu bizim kardeşlik borcumuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan

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