Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın
08.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:59

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysun D.'ye ait dairenin kapısının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandığı iddia edildi. Yoğun duman ve alevleri fark eden apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kundaklama olayına karışan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Erol Evgin Demet Şener Müslüm Gürses Meryem Uzerli
Spor Jose Sosa Metin Oktay Erkan Kamat Mustafa Cengiz Enner Valencia
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Aydın'da şüpheli yangın - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 22:59:39. #1.14#
title