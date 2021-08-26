Son dakika gündem: Ayçiçeği tarlasındaki yangın ormanlık alana sıçradı

Son dakika haberi: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ekili tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ekili tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Kırsal Kosova Mahallesi'nde bulunan ayçiçeği tarlasında başlayan yangın hızla ormanlık alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edilirken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ayçiçeği tarlasında başlayıp kısa sürede farklı alanlara sıçrayan alevlerin söndürülmesi için bir helikopter de havadan yangına müdahale ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı