Son dakika haber... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü - Haberler
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Son dakika haber... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü

İhlas Haber Ajansı, Ferhat Yasak - Genel
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Son dakika gelişmesine göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye gönderildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü

İSTANBUL - Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye gönderildi.

Bakırköy Yeşilköy'de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ailesi tarafından teslim alındı. Rize'ye götürülmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirilen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi THY'nin tarifeli uçağıyla saat 22.45'teTrabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

Son dakika haber... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü

Son dakika haber... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü

Son dakika haber... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Genel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş, Saldırı, Rize, Genel, Yerel, Güncel, Haber

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