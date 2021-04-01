Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin Yoğunlaştırılmış Dinamik denetimlere ağırlık verildi.

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin Yoğunlaştırılmış Dinamik denetimlere ağırlık verildi. Avcılar'daki denetime katılan Kaymakam Kemal İnan, ziyaret ettiği işyeri sahiplerine rehberlik etmek istediklerini söyledi.

Cihangir Mahallesi'ndeki bazı işyerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik kuralına ne derece uyulduğuna dair sorular yönelten Kaymakam Kemal İnan, İstanbul'da koronavirüs vakası oranında büyük artış olduğunu, dolayısıyla ilçedeki rakamların da arttığını hatırlattı. Kaymakam İnan, 'Dinamik denetim süreci devam ediyor. Esnaf ve işyeri sahiplerini maske ve mesafe, temizlik kurallarına uymaya davet ediyor, hal-hatırlarını sormuş oluyoruz. Esnafın genel olarak kurallara uyulduğunu görüyoruz. Esnafımız denetimlerden rahatsız değil. Görevimiz onlara rehberlik etmek. Aşılama sürecinde yüzde 70'in üzerindeyiz. Ulaşılmayan veya olmak istemeyenler de oluyorö dedi.

Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR
Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR
Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR
Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Adrian Bahar Candan Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:01:50. #1.16#
title