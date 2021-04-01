Son dakika haberi... AVCILAR'DA KORONAVİRÜSE KARŞI 'DİNAMİK DENETİM' SÜRÜYOR

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin Yoğunlaştırılmış Dinamik denetimlere ağırlık verildi.

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin Yoğunlaştırılmış Dinamik denetimlere ağırlık verildi. Avcılar'daki denetime katılan Kaymakam Kemal İnan, ziyaret ettiği işyeri sahiplerine rehberlik etmek istediklerini söyledi.

Cihangir Mahallesi'ndeki bazı işyerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik kuralına ne derece uyulduğuna dair sorular yönelten Kaymakam Kemal İnan, İstanbul'da koronavirüs vakası oranında büyük artış olduğunu, dolayısıyla ilçedeki rakamların da arttığını hatırlattı. Kaymakam İnan, 'Dinamik denetim süreci devam ediyor. Esnaf ve işyeri sahiplerini maske ve mesafe, temizlik kurallarına uymaya davet ediyor, hal-hatırlarını sormuş oluyoruz. Esnafın genel olarak kurallara uyulduğunu görüyoruz. Esnafımız denetimlerden rahatsız değil. Görevimiz onlara rehberlik etmek. Aşılama sürecinde yüzde 70'in üzerindeyiz. Ulaşılmayan veya olmak istemeyenler de oluyorö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı