Avcılar'da iş yerinden tül, nevresim ve çeyiz takımı çalan hırsızlar kamerada

AVCILAR'da 5 kişi, nevresim dükkanından 70 bin lira değerinde tül, nevresim ve çeyiz takımı çaldı.

AVCILAR'da 5 kişi, nevresim dükkanından 70 bin lira değerinde tül, nevresim ve çeyiz takımı çaldı. Kendilerine bağırarak engel olmaya çalışan kişiye de silah doğrultan şüpheliler kayıplara karışırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Nisan saat 06.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki nevresim dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne panelvan tipi araç ile gelen 5 şüpheli önce kepenkleri zorladı. Kepenkleri açamayan hırsızlar daha sonra da dükkanın yan tarafından bulunan camı kırıp, içeri girdi. Şüpheliler dükkanda satılan perde tülü, nevresim ve çeyiz takımlarını araçlarına yüklerken, çevredeki bir kişi olanları fark edip hırsızlara bağırdı. Kendilerine bağıran kişiye silah gösteren şüpheliler, daha sonra da toplam 70 bin lira değerindeki ürünlerle araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık sonrası iş yerine gelen Eyüp Öztürk, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"KOMŞUMUZA SİLAH ÇEKMİŞLER"

Dükkanında yaşanan hırsızlığı anlatan Eyüp Öztürk, "Geldiğimizde hırsızlık olduğunu gördük. Zaten işlerimiz durgun. Bu mahallede 1-2 aydır hep oluyor. Herkes şikayetçi. Bir türlü önleyemiyoruz. Hep aynı adamlar. Bu camı kırarak, yaklaşık 60-70 top tül perdelerini almışlar. Baya da nevresim ve çeyiz takımı götürmüşler. Komşumuz görünce bağırmış. Komşumuza silah çekmişler. Silah çektikten sonra da komşum içeri geçmiş. Şu anda bana bu hırsızlık 70 bin lira zarar verdi. Dükkanı kapatma aşamasına getirdi bizi, bu pandemide" dedi.

HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİYaşanan hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere hırsızların dükkana girdiği, ürünleri taşıdığı anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı