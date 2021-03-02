Son dakika haberleri: ATO Başkanı Baran'ın vefat eden annesi Safiye Baran toprağa verildi
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Son dakika haberleri: ATO Başkanı Baran'ın vefat eden annesi Safiye Baran toprağa verildi

02.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:37
Son dakika haberleri: ATO Başkanı Baran'ın vefat eden annesi Safiye Baran toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın annesi Safiye Baran (87) son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın annesi Safiye Baran (87) son yolculuğuna uğurlandı.

Baran, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde, ATO Başkanı Baran ve merhumenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO yöneticileri, siyaset, iş ve bürokrasi dünyasından isimler de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Çelikel

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