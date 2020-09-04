ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, şehirde koronavirüs denetimi yaptığı sırasında maskesiz bir vatandaşı ATM'den para çekerken görünce "1000 TL fazla çek" demesi herkesi güldürdü.

04.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:48

Muğla'nın Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir şekilde ATM'den para çeken vatandaşı görünce "1000 TL fazla çek" diyerek espri yaptı. Amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyen Toygun, toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, denetimler sırasında ATM'den para çeken maskesiz bir vatandaşı görünce, esprili bir diyalog yaşandı. Emniyet Müdürü Toygun, ceza hatırlatmasında bulunarak, "1000 TL fazla çek" diyerek espri yaptı. Bu uyarı üzerine cebindeki maskeyi çıkarıp takan vatandaşa, maskeyi her zaman takması gerektiğini hatırlatan Toygun, amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyerek toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Denetimlere, Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Datça Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yonca İnan, Tarım İlçe müdürü Bülent Şatır, polis ve zabıta görevlileri katıldı.

ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ankara Göztepe Sakarya
Şu an buradasınız: ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 19:48:53. #1.14#
title