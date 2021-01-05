Son dakika haberleri... ATM'de 1000 lira bulan Suriyeli, sahibine teslim etti

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Semih Katıh, ATM önünde bulduğu 1000 lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Semih Katıh, ATM'de işlem yapmak istediği sırada 1000 lira unutulduğunu gördü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Katıh, bulduğu parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polis ekipleri de kısa süre önce ATM'de parasını unuttuğunu söyleyerek, başvuran Orhan Suluoğlu'nu çağırdı. Emniyete gelen Suluoğlu'na, Katıh tarafından parası teslim edildi. Suriyeli Katıh'a teşekkür eden Suluoğlu, "Daha insanlık ölmemiş. Paramı bularak bana ulaştıran kardeşime teşekkür ederim" dedi.

Semih Katıh ise parayı sahibine teslim ederek, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK