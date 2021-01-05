Son dakika haberleri... ATM'de 1000 lira bulan Suriyeli, sahibine teslim etti
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Son dakika haberleri... ATM'de 1000 lira bulan Suriyeli, sahibine teslim etti

05.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:05
Son dakika haberleri... ATM'de 1000 lira bulan Suriyeli, sahibine teslim etti

Son dakika haber... GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Semih Katıh, ATM önünde bulduğu 1000 lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Semih Katıh, ATM önünde bulduğu 1000 lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.

Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Semih Katıh, ATM'de işlem yapmak istediği sırada 1000 lira unutulduğunu gördü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Katıh, bulduğu parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Polis ekipleri de kısa süre önce ATM'de parasını unuttuğunu söyleyerek, başvuran Orhan Suluoğlu'nu çağırdı. Emniyete gelen Suluoğlu'na, Katıh tarafından parası teslim edildi. Suriyeli Katıh'a teşekkür eden Suluoğlu, "Daha insanlık ölmemiş. Paramı bularak bana ulaştıran kardeşime teşekkür ederim" dedi.

Semih Katıh ise parayı sahibine teslim ederek, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Son dakika haberleri... ATM'de 1000 lira bulan Suriyeli, sahibine teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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