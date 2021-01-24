Son dakika haberleri: Ateşe benzin döktü, yanmaktan son anda kurtuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Ateşe benzin döktü, yanmaktan son anda kurtuldu Gençlerin benzinle oyunu az daha faciayla son buluyordu Karabük'ün Eflani ilçesinde kar üstünde ateş yakan bir kişi alevleri harlamak için benzin dökerken az daha kendini yakıyordu.

Ateşe benzin döktü, yanmaktan son anda kurtuldu

Gençlerin benzinle oyunu az daha faciayla son buluyordu

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kar üstünde ateş yakan bir kişi alevleri harlamak için benzin dökerken az daha kendini yakıyordu. Uslanmaz genç bir gün sonrada aynı işlemi yapınca ikinci kez alevlere maruz kaldı. O anlar ise arkadaşları tarafından saniye cep telefonu ile kaydedildi.

Eflani ilçesinde Ferhat Ölmez isimli bir genç, arkadaşları ile göl kenarında kar üstünde ısınmak için ateş yaktı. Yanan ateşi harlamak isteyen Ölmez, elindeki pet şişenin kapağına doldurarak ateşi harlamak için üzerine atmaya başladı. Bu sırada bir anda montunu saran alevlerden kurtulan genç bir gün sonra da aynı hataya düştü.

Bir gün önce yaptığı hatada benzini eline bulaştırdığını bugün ise elime koluma bulaştırmadığım için yakmayacağım diyen genç, bu sefer kar üstündeki aleve benzini dökmeye kalkınca elindeki benzin dolu bidon bir anda alev aldı. Ayakkabısı ise bidona basan gencin alevler bu sefer pantolonu sarıyor. Diğer gençlerin kahkaha attığı o anlarda sağa sola kaçışan genç ise alevleri söndürerek, " Bu ateşi ben beceremiyorum, boyna bir yerlerim yanıyor. Her gün bir yerimi yakıyorum. Çok korktum yine " demesi ise dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM