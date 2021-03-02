Ataşehir'deki bir fabrikada yangın! Mahsur kalan işçiyi mahalleli kurtardı

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İstanbul Ataşehir'deki bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli, duman ve alevlerin yükseldiği fabrikada mahsur kalan bir işçiyi kurtarmak için seferber oldu. Yangına müdahale devam ediyor.

Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G19 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

YANGINA MÜDAHALE ETTİLER

Yangın kısa sürede fabrikanın çatı bölümünü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Duman ve alevlerin yükseldiği 2 katlı fabrikada bir işçi kendini aşağı sarkıtıp, duvardaki tabelalara tutunarak aşağı inmeye çalıştı.

MAHALELLİ SEFERBER OLDU

Mahalle sakinleri aşağı inmeye çalışan işçiye merdiven uzattı. Fabrikada çalışan işçi yara almadan kurtuldu. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte yangından fotoğraflar:









Kaynak: İhlas Haber Ajansı