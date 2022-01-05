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Son dakika haberleri... Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu

Son dakika haberleri... Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Denizli'de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 5 gün önce ailesine 'Arkadaşlarımın yanına gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, dere yatağında ölü olarak bulundu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine "Arkadaşlarımın gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

KISA SÜRE ÖNCE ATAMASI YAPILMIŞ

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.

KAYBOLDUKTAN 5 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Acı haber üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika haberleri... Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu

Son dakika haberleri... Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu

Son dakika haberleri... Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu

Son dakika haberleri... Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu

Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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