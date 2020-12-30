Son dakika haberleri | Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret
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Son dakika haberleri | Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret

30.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:49
Son dakika haberleri | Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı komutan ve askerler, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı komutan ve askerler, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Malatya merkez ve ilçelerinde ikamet eden 80 şehit ailesi ile 30 gazi ve ailesi, yılbaşı münasebetiyle evlerinde ziyaret edildi. Yaklaşık 5 gün süren ziyaretlerde şehit aileleri, gazi ve yakınlarının talepleri dinlendi. Sosyal mesafe ve maske gibi kurallara tam riayet edildiği ziyarette, ailelere çikolata da hediye edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada ise "Şehit ve gazi ailelerimize ahde vefa ilkeleri doğrultusunda her zaman ve her koşulda yanlarında olacağımızı kendilerine ifade ettik" denildi. - MALATYA

Son dakika haberleri | Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret
Son dakika haberleri | Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret
Son dakika haberleri | Askerlerden şehit aileleri ve gazielere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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