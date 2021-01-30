Son dakika haberleri... Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu
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Son dakika haberleri... Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu

30.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:39
Son dakika haberleri... Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın farklı ilçelerinde asker uğurlama konvoyları düzenlenerek koronavirüs tedbirleri ihlal edildi.

ANTALYA'nın farklı ilçelerinde asker uğurlama konvoyları düzenlenerek koronavirüs tedbirleri ihlal edildi. Caddelerde kırmızı ışıkta araçlarını durdurup oynayanlar, sokak arasında yolu trafiğe kapatıp eğlenen gençler ile otogardaki uğurlamada havaya atılıp tutulan gençlerin o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kentin farklı ilçelerinde dün gece, koronavirüse yönelik alınan tedbirler ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda araçlarını kırmızı ışık süresince durduran gençler, cadde ortasında göbek atarak oynadı. Temizlik, sosyal mesafe, maske kuralların hiçe sayıldığı görüntülerin benzeri Kepez ilçesinde de kameralara yansıdı. Varsak Mahallesi'nde akan trafikte otomobillerini durduran gençlerden bazılarının silah ile havaya ateş ettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.Antalya Otogarı'nda da askere giden gençlerin uğurlanması sırasında maske takılsa da sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Askere gönderiler genç kucaklanıp havaya fırlatıldı. Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi'ndeki bir sokakta da gençler, asker eğlencesi düzenledi. Yol ortasında karşılıklı göbek attı. Vatani görevi için askere gidenlerin ve arkadaşlarının kısıtlamayı ihlal eden bu görüntüleri cep telefonu kameralarına anbean yansıdı ve sosyal medyada da paylaşıldı.


Son dakika haberleri... Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu
Son dakika haberleri... Asker uğurlamada 'koronavirüs' yine unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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