Son dakika haberleri | Arkadaşını öldürmek suçundan tutuklandı mahkemede suçlamaları reddetti

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Yakaören köyünde 2 gün önce kafasından silahla vurulmuş halde bulunan Ramazan Kurt'un zanlısı, mahkemedeki ilk ifadesinde "Ramazan Kurt uyuşturucu bağımlısıydı olay günü arabayla tepeye oturmaya gittik bir anda yanımdan ayrıldı. 15 dakika sonra silah sesleri duydum yanına gittiğimde kendisini vurmuştu" dedi.

Isparta'nın Yakaören köyünde 2 gün önce köyün tepesinde kafasından silahla vurulmuş halde bulunan Ramazan Kurt'un katil zanlısı Hayri Akyürekli'nin mahkemede verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde "Ramazan Kurt benim 12 yıllık arkadaşımdı. Askerden izin alıp geldiğini öğrendim, onunla konuşmak için köyün tepesine çıktık. Ramazan bana canının çok sıkkın olduğunu söyleyip avlanmaya çıkmak istediğini belirtti. Yanımda silah olmadığını belirttim ama bana silah bulmamı söyledi, bende amcamın evine gidip duvarda asılı olan av tüfeğini alıp tekrar yanına geldim. Ramazana silahı verdikten sonra yanımdan ayrıldı. 15 dakika sonra bir silah sesi geldi. Yanına gidip baktığımda kafasına ateş ettiğini gördüm. Elim ayağıma dolandı ne yapacağımı şaşırdım silahla beraber Ramazanı arabaya kadar sürükledim. Arabada bulunan su bidonu ile silahı yıkayıp olay yerinden kaçtım" dedi.

"AMCAM TELEFONUMU KAPATIP SAKLANMAMI İSTEDİ"

Katil zanlısı Hayri Akyürekli, olay sonrası Yakaören köyündeki amcasının evine gitti. Evin çatı kısmında battaniyeye sarılı bir halde saklanan katil zanlısı "Amcam ilk önce bana jandarmaya teslim olmamı söyledi ben kabul etmeyince telefonumdan sim kartımı çıkarıp ona vermemi isteyip saklanmamı söyledi. Silahı bahçede bulunan köpek kulübesine sakladıktan sonra panikten evin çatı katına saklandım ama jandarma beni orada kıskıvrak yakaladı" dedi.

AMCASININ EVİNDE BATTANİYE SARILI BİR HALDE YAKALANDI

Katil zanlısı Hayri Akyürekli, olay sonrası Yakaören köyündeki amcasının evine gitti. Evin çatı kısmında battaniyeye sarılı bir halde saklanan katil zanlısı, JASAT ekiplerinin başarılı çalışması sonrası 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Olay sırasında kullanılan silahı ise evin bahçesindeki köpek kulübesine sakladığı öğrenildi.

AMCA VE YENGE 18 YIL HÜKÜM ALAN BAŞKA BİRİNİ DAHA EVİNDE SAKLAMIŞ

JASAT ekipleri dün gerçekleşen cinayeti araştırırken, amca ve yenge, uyuşturucu madde temin etme başkasına verme sağlama suçundan 18 yıl hüküm alan cezaevinden kaçan R.K isimli vatandaşı iki buçuk ay evde sakladığı öğrenildi. R.K, Jandarmanin dedektifleri olan JASAT ekiplerince cinayet zanlısı Hayri Akyürekli'nin amcasının evinde bulunan ahırda yakalanıp gözaltına alındı. R.K. dün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

KATİL ZANLISI MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Katil zanlısı 2 gün önce adli işlemleri için karakola götürüldükten sonra dün sabah saatlerinde amcası Hasan Akyürekli, ve yengesi Ayşegül Akyürekli ile birlikte adliyeye getirildi. Adliyeye getirilirken göz yaşlarına hakim olamayan katil zanlısı Hayri Akyürekli ile amcası mahkeme sonrası tutuklanırken, yenge Ayşegül Akyürekli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Muhammed Enes Yapalıkan/ İHA)