Son dakika haberleri... Ardahanlı: "Ayasofya açılsın, hasret sona ersin"
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Son dakika haberleri... Ardahanlı: "Ayasofya açılsın, hasret sona ersin"

Son dakika habere göre Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı yaptığı açıklamada Ayasofya'nın 1934 yılında müzeye çevrildiğini hatırlatarak "Ayasofya Camii o gün bu gündür mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir" dedi.

Son dakika haberleri... Ardahanlı:
14.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:14

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı yaptığı açıklamada Ayasofya'nın 1934 yılında müzeye çevrildiğini hatırlatarak "Ayasofya Camii o gün bu gündür mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir" dedi.

Ayasofya'nın biran önce camiye çevrilmesi gerektiğini söyleyen Ardahanlı, "1934 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya Camii tam 86 yıldır mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar da mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecekler. Fethin sembolü olarak Ayasofya'yı camiye çeviren Sultan Fatih Ayasofya'yı vakıf olarak milletine emanet etmiştir. Bu nedenledir ki Ayasofya'nın müzeye çevrilmesini bu millet içine sindirememiştir. Emanete sahip çıkamadığı için hüzünlüdür. Bu millet Ayasofya'nın bugünkü durumunu asla hazmedemiyor. Bu yüzdendir ki Ayasofya hasretini anlatan yüzlerce şiirler, yazılar kaleme alınmıştır. Arif Nihat Asya'dan, Necip Fazıl'a, Ali Ulvi Kurucu'dan, Osman Yüksel'e şairlerimiz bu hasreti anlatmıştır" diye konuştu.

"Ayasofya'nın ibadete açılmasını istememiz İstanbul'u fetheden şanlı Sultan'a, onun kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir" diyen Ardahanlı daha sonra şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz (SAV) e olan hürmetimizin gereğidir. Yıllardır Ayasofya'nın ibadete açılmasının hasretini çeken bu millet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dan Ayasofya'nın ibadete açılma müjdesini beklemektedir.

Ayasofya'nın ibadete açılma zamanı gelmiştir. Ayasofya, bu milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir. Daha fazla hasretimiz uzamadan bu müjdeyi bekliyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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