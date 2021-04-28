Son dakika haber! Apollo 11 Astronotu Michael Collins, 90 yaşında hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Apollo 11 Astronotu Michael Collins, 90 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haber! Apollo 11 Astronotu Michael Collins, 90 yaşında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Apollo 11'in Temmuz 1969 yılındaki Ay görevi astronotlarından olan Michael Collins, kanser nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti.

Apollo 11'in Temmuz 1969 yılındaki Ay görevi astronotlarından olan Michael Collins, kanser nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti.

Apollo 11 uzay programı ile Ay'a yolculuk eden ilk 3 kişiden biri olan astronot Michael Collins, kanser nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Collins'in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Collins'in son günlerini ailesiyle birlikte huzur içinde geçirdiği belirtilerek, "Mike her zaman zarafet ve alçakgönüllülükle hayatın zorluklarıyla yüzleşti ve bununla, son meydan okumasıyla aynı şekilde yüzleşti. Onu çok özleyeceğiz. Yine de Mike'ın sahip olduğu hayatı yaşadığı için ne kadar şanslı hissettiğini biliyoruz. O yaşam için yas tutmak yerine kutlayarak onun dileğini onurlandıracağız" ifadeleri kaydedildi. Collins'in ailesi, cenaze töreniyle ilgili ayrıntıların açıklanacağına dair söz verdi.

İtalya'da doğan Collins, 1950'lerin başında ABD Hava Kuvvetlerine katılmış ve 1963 yılında 12 kişi ile birlikte Apollo programına aday seçilmişti. Uzaya 2 kez uçuş gerçekleştiren Collins, ilk olarak 1966 yılında Gemini 10 ile ve Temmuz 1969 yılında Apollo 11 ile uzaya uçuş gerçekleştirmişti. Ayrıca Collins, Apollo programı altında Ay'a uçan 24 kişilik grubun ilk 3 astronotundan biri olmuştu.

"Unutulmuş astronot"

Ay'a hiç iniş gerçekleştirmeyen Collins, bunun yerine meslektaşları Neil Armstrong'un ve Buzz Aldrin'in Ay yüzeyinde yürüyüş gerçekleştirdiği sırada, ay yörüngesindeki komuta modülünü yönetmiş, bu nedenle "unutulmuş astronot" olarak adlandırılmıştı. Collins, 1971'de Apollo 14 ve 1972'de Apollo 17 ile tekrar Ay'a uçma fırsatı bulmuş, fakat Apollo 11'in başarılı olduğunun kanıtlanmasının ardından tekrar uçmak istemediğini söyleyerek bu teklifleri reddetmişti.

-İHA-

Son dakika haber! Apollo 11 Astronotu Michael Collins, 90 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haber! Apollo 11 Astronotu Michael Collins, 90 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haber! Apollo 11 Astronotu Michael Collins, 90 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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