Son dakika haberleri: Antalya'da zincirleme trafik kazasında 18 araçta hasar oluştu
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Son dakika haberleri: Antalya'da zincirleme trafik kazasında 18 araçta hasar oluştu

19.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:40
Son dakika haberleri: Antalya'da zincirleme trafik kazasında 18 araçta hasar oluştu

Son dakika haberi... Antalya'da Korkuteli kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araçta hasar meydana geldi.

Antalya'da Korkuteli kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araçta hasar meydana geldi.

Cehennem Dere mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle 18 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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