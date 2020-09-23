Son dakika haberleri... Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı (6)
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Son dakika haberleri... Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı (6)

23.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:40
Son dakika haberleri... Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı soruşturmasında 5 gözaltı (6)

Son dakika gelişmesine göre SALDIRIYA İLİŞKİN LARAnkara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

SALDIRIYA İLİŞKİN LAR

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda şüphelilerin sağlık çalışanlarıyla tartıştıkları ve kapıyı yumrukladıkları görüldü. Hastanedeki olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarından alınan fotoğraflarda Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün hastaneye getirilişleri, ardından da Ahmet Ö'nün eşinin girişteki bilgisayarı devirmesi yer aldı. Ayrıca canlandırma odası önünde grubun kalabalıklaşması, polisin barikat kurması ve olayla ilgili gözlatına alınan şüpheliler ile diğer bazı kişilerin sağlık çalışanlarının açılmaması için barikat kurdukları kapı ile o bölümün duvarlarını yumrukladığı görüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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