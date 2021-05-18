Son dakika haberleri: Ankara'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Ankara'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Ankara'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ekrem Koç (28) yönetimindeki 06 ZAJ 66 plakalı otomobil, Haymana ilçesi Ankara Caddesi'nde park halindeki 06 PVR 64 plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü Koç ile yanındaki İbrahim Koç (19) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ekrem Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldırım

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