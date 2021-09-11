ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp, alev aldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı, Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum- Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.