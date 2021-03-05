Ankara'da, 11 şehit için tören (2)
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Ankara'da, 11 şehit için tören (2)

05.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:48
Ankara'da, 11 şehit için tören (2)

5 ŞEHİT YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİAhmet Hamdi Akseki Camiinde düzenlenen devlet töreninin ardından 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri...

5 ŞEHİT YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Hamdi Akseki Camiinde düzenlenen devlet töreninin ardından 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri Mamak ilçesinde bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ayrıca saygı atışı gerçekleştirildi. 5 şehidin cenazesi daha sonra dualar ve gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Görüntü dökümü: Törenden görüntüSaygı atışı Dua edilmesi 

Genel detay 

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA,


Ankara'da, 11 şehit için tören (2)
Ankara'da, 11 şehit için tören (2)
Ankara'da, 11 şehit için tören (2)
Ankara'da, 11 şehit için tören (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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