Ankara'da, 11 şehit için tören (2)

5 ŞEHİT YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Hamdi Akseki Camiinde düzenlenen devlet töreninin ardından 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri Mamak ilçesinde bulunan Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ayrıca saygı atışı gerçekleştirildi. 5 şehidin cenazesi daha sonra dualar ve gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Görüntü dökümü: Törenden görüntüSaygı atışı Dua edilmesi

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ