Son dakika... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı
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Son dakika... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

25.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:16
Son dakika... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 17 şüphelinin 25.12.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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