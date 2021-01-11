Son dakika haber: Amasya'da trenin yayaya çarptığı an kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre AMASYA'nın Suluova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan Yakup Dol (37) trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan Yakup Dol (37) trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıbayram Mahallesi'nde bulunan tren raylarında meydana geldi. Bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra demiryolu raylarına geçen Yakup Dol'a, hızla gelen tren çarptı. Fren yapan tren, yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Dol, yolda hayatını kaybetti.Suluova'da oto yıkamacılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Dol'un cesedi, Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI