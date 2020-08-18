Son dakika haberleri | Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi
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Son dakika haberleri | Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Frankfurt kentinde gözaltına almak istediği kişiye tekme ve yumruk atan Frankfurt polislerinin görüntüleri ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Son dakika haberleri | Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi
18.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:14

Almanya'nın Frankfurt kentinde gözaltına almak istediği kişiye tekme ve yumruk atan Frankfurt polislerinin görüntüleri ülkede büyük tepkiye neden oldu. Olayın ardından 1 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya'da son günlerde yaşanan polis şiddetine bir yenisi eklendi. Ülkenin Frankfurt kentinde polis gözaltına almak istediği kişiye yerde savunmasız bir şekilde yatmasına rağmen yumruk ve tekmelerle şiddet uyguladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayın görüntüleri, bugün sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepkiye yol açtı. Frankfurt polisi tarafından yapılan açıklamada, sokakta bulunan kalabalığın dağılması istendiği, gözaltına alınan kişinin hakaret ettiği ve polislere tükürmesi sonrası yere yatırıldığı ifade edildi.

Görüntülerde, yerde direnmeden yatan şahsı kelepçe takarak gözaltına almak isteyen polisin üzerine çıktığı şahsa yumruk ve tekme attığı görülüyor. Savunmasız bir şekilde yere yatırılan 29 yaşındaki şahsın kafasına diğer bir polis memuru tarafından da tekme atılıyor. Polis şiddeti karşısında duruma itiraz eden kalabalığa ise biber gazı sıkılıyor. Yerde yatan şahıs kelepçelendikten sonra polis arabasına bindiriliyor.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine açıklama yapan Frankfurt polisi, tekme atan polis hakkında soruşturma başlatıldığını ve görüntülerin incelendiğini duyurdu. Hessen Eyaleti Milletvekili Hermann Schaus, "Yerde savunmasız bir şekilde yatırılmış kişiye tekme ile vurmayı hiçbir şekilde haklı çıkaramazsınız" dedi. Schaus, Eyalet İçişleri Bakanını Perşembe günü İçişleri Komisyonu toplantısında açıklama yapmaya davet etti. - FRANKFURT

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Kaynak: İHA

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