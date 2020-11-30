Son dakika haberleri... Almanya'da 4 gündür kayıp köpeği kurtaran itfaiye viral oldu
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Son dakika haberleri... Almanya'da 4 gündür kayıp köpeği kurtaran itfaiye viral oldu

30.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:56
Son dakika haberleri... Almanya'da 4 gündür kayıp köpeği kurtaran itfaiye viral oldu

Son dakika haberler... Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya'nın güneydoğusundaki ormanlık arazide 4 gün önce kaybolan Diego adlı köpek düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya'nın güneydoğusundaki ormanlık arazide 4 gün önce kaybolan Diego adlı köpek düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları izlenme rekorları kırdı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya'da 4 gündür kaybolan köpekleri için Ren-Vestfalya İtfaiye ekiplerine başvurdu. İtifaiye ekipleri, Diego adlı köpeği kentin güneydoğusundaki ormanlık arazide  tespit etti. Köpeğin ormanlık arazide bir çukura düştüğünü tespit eden itfaiye ekibi, 6 saat süren çalışmanın ardından Dieogu'yu düştüğü çukurdan kurtarmayı başardı. Bir itfaiye ekibinin kurtarma anında köpeği ağlayarak öptüğü anlar kameraya yansıdı. Köpeği kurtaran itfaiye erinin duygusal anları izlenme rekorları kırarken, itfaiye eri "kahraman" ilan edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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