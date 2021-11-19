Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika habere göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde alacak verecek meselesinden husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde alacak verecek meselesinden husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ahmet T. (46) ile Osman T. (41), Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak üzerinde karşılaştı. Osman T.'nin arabasına binen Ahmet T. bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet T., belindeki silahla Osman T.'nin göğsüne 5 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman T. kurtarılamadı. Olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına alınan zanlı Ahmet T., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberleri: Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

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