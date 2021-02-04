Son dakika haberleri... Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu

04.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:47
Son dakika haberleri... Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu

Son dakika haberi... ANKARA'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ANKARA'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün öğleden sonra Pursaklar ilçesi Karşıyaka Mahallesi Boğaz mevkisinde meydana geldi. Boş arazide duran 06 DY 3236 plakalı otomobilde Rafet Ünal'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Aracın bulunduğu noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünal'ın vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN GİTTİKTEN SONRA KAYBOLDUPolis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi. Yakınları ile kurulan iletişimin ardından, Ünal'ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu anlaşıldı. Ünal'ın cenazesini teşhis eden yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü. BASININ GÖRÜNTÜSÜ SİLİNDİ

Olay yerinde, polis ekipleri ile basın mensupları arasında gerginlik yaşandı. Polis tarafından çekilen emniyet şeridinin ardından kaydedilen görüntüleri incelemek isteyen polis, görüntlerde memurların sesi duyulduğu gerekçesi ile kaydedilen görüntülerin büyük bir kısmını sildi. 


Son dakika haberleri... Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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