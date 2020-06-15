Son dakika haberleri: Alacağı için silahla ev bastı, otomobilde uyuşturucuyla yakalandı
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Son dakika haberleri: Alacağı için silahla ev bastı, otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da alacaklı olduğu Cüneyt Y.'nin (33) evine gidip, çıkan tartışmada silahla ateş açan Adnan Kaya (36), polisin 30 kilometrelik kovalamacası sonucu yakalandı.

Son dakika haberleri: Alacağı için silahla ev bastı, otomobilde uyuşturucuyla yakalandı
15.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:01

ADANA'da alacaklı olduğu Cüneyt Y.'nin (33) evine gidip, çıkan tartışmada silahla ateş açan Adnan Kaya (36), polisin 30 kilometrelik kovalamacası sonucu yakalandı. Otomobilinde yüklü miktarda esrar ele geçirilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Kaya, bir süre önce bir miktar borç verdiği Cüneyt Y.'yi telefonla arayarak alacağını istedi. Olumsuz yanıt alan Kaya, Cüneyt Y.'nin evine gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Adnan Kaya, belindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. Cüneyt Y. de evindeki pompalı tüfekle Adnan Kaya'ya karşılık verdi. Açılan ateş sonucu apartmanın otoparkındaki 3 araç isabet aldı. Adnan Kaya, otomobiline binerek kaçtı.

OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTIÇevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Cüneyt Y.'yi gözaltına aldı. Cüneyt Y.'nin evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis, Adnan Kaya'nın yakalanması için de kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerine gittiği tespit edilen Adnan Kaya, gelen polis ekiplerini görünce otomobiline binerek kaçtı. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Adnan Kaya yakalandı. Kaya'nın otomobilinde yapılan aramalarda olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile satışa hazır 336 kullanımlık esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 635 lira para ele geçirildi.'UYUŞTURUCU MADDELERİ KULLANMAK İÇİN ALDIM'Cüneyt Y., emniyetteki ifadesinde husumetli olduğu Adnan Kaya'nın kendisini tabancayla tehdit etmesi üzerine ateş açtığını öne sürdü. Adnan Kaya ise Cüneyt Y.'nin kendisine olan borcunu ödemediğini, telefonda küfretmesi üzerine sinirlenip evine gittiğini ve Cüneyt Y.'nin silah kullanınca korkup kaçtığını iddia etti. Kaya, otomobilinden çıkan uyuşturucu maddeyi de kullanmak için aldığını ileri sürdü. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Adnan Kaya, 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı, Cüneyt Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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