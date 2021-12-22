Son dakika haberleri! Akşener: "Kazanan milletimiz oldu" - Haberler
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Son dakika haberleri! Akşener: "Kazanan milletimiz oldu"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup toplantısına katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup toplantısına katıldı.

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"Muhalefetin görevi millet adına iktidarı denetlemek, yoldan çıktığında da gerekli uyarıları yapmaktır"

"Sonuçta ne oldu. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İşveren maliyetinin 450 liralık kısmını da devlet üstlendi. İşçilerimiz de zam oranını olumlu buldu. Yani İYİ Parti'nin makul siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu."

Son dakika haberleri! Akşener: Kazanan milletimiz oldu

Son dakika haberleri! Akşener: Kazanan milletimiz oldu

Son dakika haberleri! Akşener: Kazanan milletimiz oldu

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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