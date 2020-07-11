Son dakika haberleri! Akseki'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Akseki'de kaza: 2 ölü, 4 yaralıANTALYA'nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Akseki'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Alacabel mevkinde meydana geldi. Kaan Demireller yönetimindeki 42 GY 482 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Mustafa Kocabaş yönetimindeki 42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mustafa Kocabaş ile diğer araçta bulunan Murat Engel yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Kaan Demireller ile her iki araçtaki Muhammed Talha Kocabaş, Serkan Çakmak ve Taha Mert Uysal da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Talha Kocabaş ve sürücü Kaan Demireller'in de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA