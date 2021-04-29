Son dakika haberleri... Aksaray'da jandarma, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi
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Son dakika haberleri... Aksaray'da jandarma, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

Son dakika haberleri... Aksaray'da jandarma, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Aksaraya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim gören öğrencilere çevrimiçi trafik eğitimi verdi.

Aksaraya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim gören öğrencilere çevrimiçi trafik eğitimi verdi.

Jandarma trafik timleri, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere ulaşarak trafik bilincini oluşturmak için harekete geçti.

Ekipler öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kuralları anlattı.

Trafik levhaları, trafik işaret ve kuralları gibi konularda bilgilendirilen öğrenciler, eğitime ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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