Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Aksaray'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yahya Şimşek (46) idaresindeki 68 AAP 725 plakalı ambulans, Çiftlik Mahallesi kavşağında Yılmaz Gedik'in (46) kullandığı 68 ACB 192 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Şimşek, ambulanstaki hasta Fikret Ökçe ile 112 Acil Servis personeli Büşra Doğan (23) ve Merve Demir (25) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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