Son dakika haberleri... Akhisar'da otobüs yoldan çıktı, büyük facia atlatıldı Son dakika haberi: Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki 50 AG 708 plakalı otobüs Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.

Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki 50 AG 708 plakalı otobüs Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametine giden otobüsün önüne çıkan köpeğin ardından şoför Murat Temiz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek ilerledi. Devrilmeden yol kenarında sürüklenen 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 2 yaralı kişi olay yerine gelen 112 acil ambulans aracında ayakta tedavi edildi. Yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA