Son dakika haberleri: AK Partili Karahocagil: "Cumhurbaşkanımızın tek sözü doların ateşini söndürmeye yetti"

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "'Doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenlerin aksine, Cumhurbaşkanımızın tek bir sözü doların ateşini söndürmeye yetti." dedi.

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son dönemlerde Türkiye'nin dış politikasını ve özellikle ekonomisini hedef alan yalan haberler in, saldırı boyutuna ulaştığına işaret etti.

Hem Merkez Bankası nezdinde hem de ekonomiyle ilgili sosyal medya üzerinden haber kirliliği yaratıldığını belirten Karahocagil, "Hükümetin, döviz hesaplarına el koyacağına kadar, akıl dışı birtakım yorumlarda bulundu. Burada, ekonomik tetikçilik yapmak suretiyle Türkiye ekonomisini istikrarsızlaştırma, Türkiye'yi kaosa sokma ve bunun 2023 seçimleri için bir manivela olarak kullanılma arayışını görüyoruz." diye konuştu.

Karahocagil, ihracat rekorları kırılırken ve yıl sonu büyüme rakamları giderek artarken, faize karşı üretim ve yatırım stratejisini benimseyen Türkiye'nin ekonomisine kur üzerinden saldırılar yapılmasına izin vermediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine, terör saldırılarından uluslararası ambargolara kadar nice engeli aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Küresel tefeciler, içerideki açgözlüler ellerindeki sermaye gücü ile ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Dolar silahıyla, finansal terörle saldırıyorlar. 'Ekonomiyi çökertirsek bütün jeopolitik hesaplar da çöker' diye umuyorlardı. 'Milleti infiale sürüklersek, toplumsal isyan dalgası oluşturursak Türkiye içeriden çöker, durdurulur' diyorlardı. Kurda yaşanan dalgalanmanın psikolojik olduğuna hep birlikte şahit olduk. 'Doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenlerin aksine, Cumhurbaşkanımızın tek bir sözü doların ateşini söndürmeye yetti."

Karahocagil, Türkiye'nin 19 yılda büyüdüğünü, zenginleştiğini ve güçlendiğini, tüm vatandaşların hayat standardının yükseldiğini anlattı.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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