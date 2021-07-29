Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'in Arhavi ilçesinde bir hafta önce yaşanan selin ardından bugün ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'in Arhavi ilçesinde bir hafta önce yaşanan selin ardından bugün ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ankara'dan havayolu ile Trabzon'a buradan da karayolu ile Arhavi'ye geçen Bakan Derya Yanık, Gençlik Merkezindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde kendisine verilen brifingin ardından ilçe merkezinde en fazla hasarın yaşandığı Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, mahalle sakini kadınların dertlerini dinledi.

Beraberinde Vali Yılmaz Doruk ile sel sonrası yapılan çalışmaları yerinde gören Bakan Yanık, daha sonra 15 gün önce yaşanan selde zarar gören bir diğer nokta olan Rize'nin Güneysu ilçesine hareket etti. - ARTVİN

Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Arhavi'deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Haberler
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