Son dakika haberi! Arkadaşların tartışması kanlı bitti; 1 ölü

Son dakika gündem haberi... AĞRI'da 2 arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

AĞRI'da 2 arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Ağrı Yazıcı Baraj yolunda meydana geldi. Muhammed Savaş (26) ile Muhammed Öztürk (26), baraj yolunda tartıştı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Muhammed Savaş, cebinden çıkardığı bıçakla Muhammed Öztürk'ü bıçakladı. Muhammed Öztürk, kalbinden aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammed Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Bıçaklı saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir