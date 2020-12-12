Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu
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Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu

12.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:58
Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir evde, ağabey ile kardeşi ölü bulundu. Ölenlerden birinin eşinin dün akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. İki kardeşin kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde meydana gelen feci olayda Mehmet (73) ve Fuat E.'nin (65) evine gelen yakınları, iki kardeşi yataklarında hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de evde inceleme yaptı.

Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu

AYNI EVDEN 3 CENAZE

Öte yandan, hayatını kaybeden Fuat E.'nin eşi Hatice E.'nin ise dün akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, iki kardeşin cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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