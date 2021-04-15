Son dakika haberleri | Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarının ilk dozunu kullandı ancak ikinci dozlar ortada yok
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Son dakika haberleri | Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarının ilk dozunu kullandı ancak ikinci dozlar ortada yok

Son dakika haberleri | Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarının ilk dozunu kullandı ancak ikinci dozlar ortada yok
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci dozunun kıtaya ne zaman ulaşacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor
Son 24 saatte 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da artık iki hasta aynı yatakta tedavi görüyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci dozunun kıtaya ne zaman ulaşacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, aşılamanın hemen hemen tüm ülkelerde başladığını ancak Hindistan Serum Enstitüsüne getirilen ihraç izni yüzünden ikinci doz AstraZeneza aşılarının ne zaman teslim edileceğini bilemediklerini belirtti.

Hindistan'ın kendi ülkesindeki Kovid-19 vakalarındaki artıştan ötürü bu kararı aldığını belirten Nkengasong, "Eğer Afrika'dan ya da dünyadan daha önce kendi insanlarını aşılamayı bitirirseniz, kendinize adil şekilde davranmamış olursunuz çünkü yeni varyantlar ortaya çıkar ve sizin aşılama programınızı baltalar." ifadesini kullandı.

Nkengasong, ikinci dozların varışındaki belirsizliğin "çok riskli" olduğunu belirterek, bazı ülkelerin ilk dozların hepsini halihazırda bitirdiğine dikkati çekti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar sadece 14 milyon doz aşı yapıldı.

Kıtaya gelen aşıların çoğunu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) gönderdiği AstraZeneca aşıları oluşturuyor.

Afrika Birliği, son olarak Johnson & Johnson'la anlaşma yapsa da bu aşıların aylar sonra teslim edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 4,4 milyon Kovid-19 vakasının görüldüğü kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 117 bini aşmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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