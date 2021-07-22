Son dakika haberleri... Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu
Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı'na giren çocuk boğuldu.
Hakan Koç (16) serinlemek için Atatürk Barajı'na girdi. Koç'un gözden kaybolması üzerine arkadaşlarının durumu bildirdiği jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan Koç'un, hayatını kaybettiği belirlendi.
Koç'un cesedi otopsi için Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya