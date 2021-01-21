Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti

21.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:47

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü, anne ve diğer çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü, anne ve diğer çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Rıfat Yıldırım, sabah uyandığında eşi ve 3 çocuğunun hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dilan Yıldırım (16) ile Muttalip Yıldırım'ın (10) hayatını kaybettiğini, anne Meliha ve Mustafa Talha Yıldırım'ın ise gazdan etkilendiğini tespit etti.

Anne ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan ve Muttalip Yıldırım'ın cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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